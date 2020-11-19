Рубль должен укрепиться, поскольку показал устойчивость на пике кризиса. Так считают в Сбербанке

В Сбербанке увидели значительные перспективы по укреплению рубля, поскольку он показывал устойчивость на пике пандемического кризиса.
Об этом заявил руководитель SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик.
«С точки зрения динамики рубля, мы считаем, что в значительной степени во второй половине года сыграли роль в обесценении рубля геополитические факторы. И при снижении геополитической премии, мы считаем, что у рубля есть значительные перспективы для укрепления, особенно если мы увидим ослабление доллара на мировых рынках на фоне восстановления мировой экономики», — отметил он.
Лисоволик назвал «значительным парадоксом» поведение рубля во II квартале текущего года на пике кризиса, вызванного пандемией.
«Рубль показывал удивительную устойчивость и мы во многом связываем это с ограничительными мерами, которые привели к падению импорта, сокращению оттока капитала и оттока денежных переводов мигрантов из стран СНГ», — отметил он.
По материалам «ТАСС».