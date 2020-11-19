❗️ Новый налоговый режим для ритейла, предполагающий автоматическую уплату налогов без представления отчетности, может появиться в 2021 году

В 2021 году может появиться новый налоговый режим для ретейла, который предполагает автоматическую уплату налогов без обязательного предоставления отчетности в налоговые органы.

Об этом сообщил глава ФНС Даниил Егоров на пленарном заседании Всероссийского налогового форума «Налоговая вакцинация экономики».

«Я аккуратно скажу, что в следующем году мы уже будем готовы выходить на новый режим. Если нас поддержит Минфин, правительство и Госдума, то, соответственно, мы увидим новый режим, который на основании онлайн-ККТ полностью берет исчисление налогов на борт ФНС», — пояснил Егоров.

По его словам, ККТ сейчас используется в качестве инструмента информирования о состоянии ритейла в России.

«Институт ККТ сейчас используется не только и не столько как институт налогового контроля, а во многом как инструмент информирования правительства о состоянии ретейла в стране», — подчеркнул глава ФНС.

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Он также добавил, что на базе данных ККТ ФНС планировала ввести так называемый режим «УСН-онлайн», при котором торговые компании, использующие упрощенную систему налогообложения (УСН) и уплачивающие налог с выручки, могли быть избавлены от сдачи отчетности в налоговые органы.

«Нам налогоплательщики сказали, что им не очень интересно освобождение от отчетности отдельно по этому режиму. И мы вынуждены были взять паузу для того, чтобы предложить новое решение», — сказал Егоров.