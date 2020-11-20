Вид на жительство в России предлагают давать за инвестиции в экономику

Иностранцам предлагают выдавать вид на жительство за инвестиции в российскую экономику. С такой инициативой выступило Минэкономразвития.

Для того, чтобы получить ВНЖ таким образом, иностранцу будет необходимо выполнить следующие условия:

Владеть российской компанией, вложив в ее капитал не менее 15 млн рублей.

Можно владеть и иностранной организацией, но тогда нужно сделать инвестицию в 50 млн. Компания при этом должна работать хотя бы три года.

Проинвестировать 15 млн рублей в российский бизнес (не обязательно при этом становится его акционером). Компания, однако, должна просуществовать также не менее трех лет, уплатить минимум 6 млн рублей налогов и трудостроить по крайней мере 25 человек.

Открыть ИП, вложив в дело 10 млн и приняв на работу 10 россиян.

Владеть три года до обращения за ВНЖ российскими гособлигациями или недвижимостью стоимостью 30 млн рублей.

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«Предоставление вида на жительство должно быть стимулом для иностранных граждан, заинтересованных во вложениях в нашу экономику, но не формировать ложных предпосылок к получению миграционного статуса», — заявил первый замглавы ведомства Михаил Бабич.

Однако эксперты считают, что требования по сравнению с той же Европой завышены.

«Недвижимость за 30 млн рублей, то есть примерно за $400 тыс. — это в шесть раз выше затрат по переезду всей семьи, например, в Великобританию по действующим в этой стране программам», — отметила менеджер международной компании BEYOND Residence&Citizenship Екатерина Исаева.

По материалам «Известий».