Вид на жительство в России предлагают давать за инвестиции в экономику

Иностранцам предлагают выдавать вид на жительство за инвестиции в российскую экономику. С такой инициативой выступило Минэкономразвития.
Для того, чтобы получить ВНЖ таким образом, иностранцу будет необходимо выполнить следующие условия:
- Владеть российской компанией, вложив в ее капитал не менее 15 млн рублей.
- Можно владеть и иностранной организацией, но тогда нужно сделать инвестицию в 50 млн. Компания при этом должна работать хотя бы три года.
- Проинвестировать 15 млн рублей в российский бизнес (не обязательно при этом становится его акционером). Компания, однако, должна просуществовать также не менее трех лет, уплатить минимум 6 млн рублей налогов и трудостроить по крайней мере 25 человек.
- Открыть ИП, вложив в дело 10 млн и приняв на работу 10 россиян.
- Владеть три года до обращения за ВНЖ российскими гособлигациями или недвижимостью стоимостью 30 млн рублей.
Однако эксперты считают, что требования по сравнению с той же Европой завышены.«Недвижимость за 30 млн рублей, то есть примерно за $400 тыс. — это в шесть раз выше затрат по переезду всей семьи, например, в Великобританию по действующим в этой стране программам», — отметила менеджер международной компании BEYOND Residence&Citizenship Екатерина Исаева.
По материалам «Известий».