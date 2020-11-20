Для определения нуждающихся семей запустят пилотный проект на основе информационных систем государства

Правительство до конца года запустит пилотный проект по определению нуждающихся в господдержке семей для быстрой адресной помощи.

Об этом сообщил Мишустин, отметив, что правительство давно над этим работало, но пандемия внесла коррективы.

«У нас огромное число льгот и пособий, которые направлены на то, чтобы выровнять материальное положение семей. Но необходимо сделать так, чтобы их получали те, кто действительно в этом нуждается, то есть перейти к по-настоящему адресной системе социальной поддержки, развивая механизмы социального казначейства, грамотно расходовать имеющиеся ресурсы, а не размазывать каждому по пять копеек».

Определять, кто именно нуждается, будут при помощи государственных информационных систем.

Сначала проект заработает в Нижегородской области и в Татарстане. Отвечать за это будут ФНС, Минтруд, Минэкономразвития, Минфин, Росстат, ПФР и ФСС.

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Мишустин поручил ведомствам координировать свои действия, чтобы затем оценить возможность расширения программы на остальные регионы.

«У ФНС есть для этого хорошая база и опыт, есть возможность создавать реестр населения со всеми информационными ресурсами, сопутствующими этой задаче», — добавил он.

Реализовать проект планируют в три этапа.

«Первый этап — это полтора месяца, чтобы наполнить реестр нужной информацией. На два других этапа заложим по одному месяцу. Это время на то, чтобы в системе появились данные о предоставляемых пособиях и льготах», — сказал премьер.

А на завершающем этапе предстоит анализ сведений и разработка предложений по оценке нуждаемости и созданию системы адресной поддержки, подытожил премьер.