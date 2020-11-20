ФНС поменяет правила работы по обособкам

К февралю 2021 года ФНС намерена поменять порядок работы с налогоплательщиками, имеющими обособленные подразделения.

Об этом заявил глава налоговой службы Даниил Егоров на Пленарном заседании XVI Всероссийского налогового форума «Налоговая вакцинация экономики», который организует ТПП.

«Мы централизуем работу с налогоплательщиками в части всех лицевых счетов, открытых по всей России, в части всех обособленных подразделений. Если у меня компания зарегистрирована, например, в инспекции № 1, то неважно, где у меня имущество, неважно, где находится обособленное подразделение, все администрирование, в том числе блокировка счетов, будет исходить из одной точки», — пояснил Егоров.

«Мы добиваемся снятия неопределенности, в каком месте, какая инспекция наложит такую обеспечительную меру как ограничение по счетам. Принято решение, что мы переходим на сальдированный результат. То есть считаем все плюсы и минусы, и если сальдо положительное, то автоматически из инспекции подается справка об отсутствии долгов», — добавил глава ФНС.