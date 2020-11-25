Полностью выработанный северный стаж позволит сохранить размер пенсии при переезде в южные районы

Прожив и отработав на севере достаточное количество лет, многие пенсионеры стремятся переехать в районы с более мягким климатом. И один из важных вопросов при переезде - можно ли получать «северную» пенсию, переехав жить на юг.

В районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, фиксированная выплата в составе пенсии устанавливается с учетом районного коэффициента. По этой причине общий размер выплат пенсионеров-северян получается выше, чем у жителей южных районов.

Чтобы пенсионеру сохранить свой «северный» размер пенсии при переезде в районы с более благоприятным климатом, должны быть соблюдены некоторые условия.

1. Северный стаж - не менее 15-ти календарных лет в районах Крайнего Севера, либо не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к ним, должен быть полностью выработан. 2. При этом, страховой стаж (общий период трудовой деятельности) должен быть не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

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Тогда фиксированная выплата в составе пенсии устанавливается в повышенном размере независимо от места жительства и также будет выплачиваться в регионах с благоприятным климатом.

Если же необходимого стажа не будет хватать, при переезде из северных районов в другой регион, где установлен меньший районный коэффициент, фиксированная выплата подлежит изменению в сторону уменьшения в зависимости от района нового места проживания.

Если же переезд из районов с суровым климатом происходит еще до назначения пенсии, при ее оформлении выработанный северный стаж также будет полностью учтен.

Такие разъяснения дает ОПФР по Амурской области.