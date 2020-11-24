С января по сентябрь 2020 медикам шел двойной льготный стаж за работу с ковидными пациентами

Постановлением Правительства от 06.08.2020 № 1191 установлен особый порядок исчисления стажа некоторых медицинских работников, дающего право на досрочное назначение пенсии по старости.

За время работы в период пандемии их стаж будет засчитываться в двойном размере, пояснили в ПФР.

Под указанное постановление попадают три круга лиц.

1) В двойном объеме будет рассчитываться страховой стаж не только врачей, но и медработников, оказывающих скорую, в том числе специализированную, медицинскую помощь пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии.

2) Также речь идет и об отборе биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие нового коронавируса и осуществлении медицинской эвакуации больных с подозрением на COVID-19.

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3) В двойном размере учитывается и стаж медработников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь пациентам с установленным диагнозом коронавируса в амбулаторных условиях (в том числе и на дому), осуществляющих транспортировку пациентов в поликлиники, оборудованные под KT-центры, и иные медицинские организации для проведения исследования на наличие внебольничной пневмонии.

В указанном порядке исчисляются периоды работы, имевшей место с 1 января по 30 сентября 2020 года.

Для медицинских работников, которые уже получают пенсию, данное постановление ничего не меняет, так как право на пенсию у них определено.

Напомним, для маркировки такого двойного стажа в форме СЗВ-СТАЖ надо будет указывать код «ВИРУС». Поправки внесены Постановлением ПФР № 612п от 02.09.2020.