Как корректировать СЗВ-ТД: разъяснения ПФР

При приеме сведений о трудовой деятельности по форме СЗВ-ТД изменена проверка на наличие дублей кадровых мероприятий. Об этом сообщает ПФР.

В этой связи скорректировать сведения о трудовой деятельности без указания неправильной записи с признаком отмены невозможно, даже если изменения не затрагивают такие реквизиты формы СЗВ-ТД, как: СНИЛС, регистрационный номер страхователя, дату мероприятия, вид мероприятия и признак совместительства.

В случае необходимости корректировки ранее представленных сведений о кадровом мероприятии, независимо от данных, подлежащих корректировке, в соответствии с Порядком заполнения, утвержденным Постановлением ПФР от 25.12. 2019 № 730п, следует отменить ранее представленные сведения и одновременно заполнить исправленные сведения.

При заполнении кадрового мероприятия с признаком отмены в электронном виде, наряду с датой и видом мероприятия следует указывать UUID отменяемой записи в полном соответствии с первоначально представленным, а также обязательно отразить отметку о совместительстве (при наличии).