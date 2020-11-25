Индивидуальным предпринимателям нужно подтверждать северный стаж

Гражданам, работавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, независимо от места проживания, предоставлено право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.

Такое право предоставляется на 5 лет ранее общеустановленного пенсионного возраста лицам, проработавшим не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях, и наличии страхового стажа не менее 25 и 20 лет (мужчины и женщины соответственно).

Гражданам, работавшим как в районах Крайнего Севера, так и приравненных к ним местностях, страховая пенсия устанавливается за 15 календарных лет работы на Крайнем Севере. При этом каждый календарный год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, считается за 9 месяцев работы в районах Крайнего Севера.

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Гражданам, проработавшим в районах Крайнего Севера не менее 7 лет 6 месяцев, страховая пенсия назначается с уменьшением общеустановленного пенсионного возраста на 4 месяца за каждый полный календарный год работы в этих районах.

Для ИП, в отличие от наемных работников, предусмотрены особые правила подтверждения страхового стажа.

Периоды осуществления предпринимательской деятельности включаются в стаж работы, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в связи с работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при условии документального подтверждения уплаты за эти периоды обязательных платежей в ПФР и осуществления деятельности в таких районах и местностях.

Как известно, госрегистрация ИП осуществляется по месту его жительства (временного проживания).