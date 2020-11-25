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Индивидуальным предпринимателям нужно подтверждать северный стаж

Гражданам, работавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, независимо от места проживания, предоставлено право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.

Такое право предоставляется на 5 лет ранее общеустановленного пенсионного возраста лицам, проработавшим не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях, и наличии страхового стажа не менее 25 и 20 лет (мужчины и женщины соответственно).

Гражданам, работавшим как в районах Крайнего Севера, так и приравненных к ним местностях, страховая пенсия устанавливается за 15 календарных лет работы на Крайнем Севере. При этом каждый календарный год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, считается за 9 месяцев работы в районах Крайнего Севера.

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Гражданам, проработавшим в районах Крайнего Севера не менее 7 лет 6 месяцев, страховая пенсия назначается с уменьшением общеустановленного пенсионного возраста на 4 месяца за каждый полный календарный год работы в этих районах.

Для ИП, в отличие от наемных работников, предусмотрены особые правила подтверждения страхового стажа.

Периоды осуществления предпринимательской деятельности включаются в стаж работы, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в связи с работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при условии документального подтверждения уплаты за эти периоды обязательных платежей в ПФР и осуществления деятельности в таких районах и местностях.

Как известно, госрегистрация ИП осуществляется по месту его жительства (временного проживания).
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При этом место регистрации гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность, может не совпадать с местом осуществления им предпринимательской деятельности.

Таким образом, для подтверждения факта ведения предпринимательской деятельности в особых климатических условиях, в ПФР необходимо предоставлять в целях установления досрочной пенсии по старости дополнительные документы.

Такими документами, в зависимости от вида осуществляемой ИП деятельности, могут быть:

  • патент на осуществление одного из видов предпринимательской деятельности с указанием «северной» территории его действия;
  • копии деклараций, представленных в налоговые органы, в которых указывается место осуществления предпринимательской деятельности;
  • свидетельство об уплате ЕНВД (при условии содержания сведений о месте деятельности ИП в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях);
  • договор аренды (справки об аренде) помещений, необходимых для осуществления деятельности;
  • ведомости на выплату зарплаты или иного дохода при работе в торговых точках;
  • договор на выполнение работ или предоставление услуг частным лицам, предприятиям и организациям, расположенным в северных районах;
  • журналы учета выполнения работ, содержащие сведения о выполнении работ в указанных районах;
  • сертификат соответствия продукции с указанием адреса изготовителя продукции — индивидуального предпринимателя;
  • акт технического освидетельствования образцов продукции, содержащий сведения о месте нахождения мастерской ИП;
  • справка администрации муниципального образования, подтверждающая вид деятельности и место нахождения рабочего места предпринимателя со ссылкой на основание выдачи справки (свидетельские показания, похозяйственные книги не являются основанием для выдачи справки);
  • бухгалтерские документы, содержащие сведения о месте нахождения предпринимателя и другие документы, содержащие сведения о ведении деятельности в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.
В подсчет «северного» стажа включаются только те периоды, за которые предоставлены необходимые документы. При этом органами ПФР свидетельские показания подтверждения такого стажа во внимание не принимаются.

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Такие разъяснения дает отделение ПФР по Республике Карелия. http://www.pfrf.ru/branches/karelia/news/~2020/11/18/216288

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