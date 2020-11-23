Движение по рекам и каналам станет платным

В России собираются брать плату за движение по рекам и каналам. А именно — за прохождение участков внутренних водных путей, на которых модернизируется инфраструктура.

Об этом рассказал руководитель Росморречфлота Александр Пошивай.

«Плата должна взиматься за конкурентную услугу, которая предоставляется судовладельцам. Поэтому мы предполагаем, что на первоначальном этапе плату введем там, где у нас будут производиться большие масштабные работы по строительству гидротехнических сооружений и улучшатся условия судоходства», — сообщил он.

Пошивай добавил, что взимание платы обоснованно, поскольку судовладельцы за счёт увеличения объёмов грузовых перевозок на модернизированных участках получат более высокую прибыль.

Кроме того, планируют брать плату за использование специальных электронных навигационных карт на базе системы «ГЛОНАСС».

По словам руководителя Росморречфлота, цена такой системы составляет от 50 до 100 тысяч рублей с одного судна, что в десятки раз ниже аналогов.

«Система хорошо защищена. Думаю, необходимо ввести упрощённый идентификатор системы для её эксплуатации, например, стандартный ноутбук. Главное условие, чтобы это было доступно для всех отраслевиков», — резюмировал Пошивай.

По материалам «РИА Новости».