В регионах дорожают новостройки

В регионах продолжают дорожать квартиры в новостройках. Застройщики заложили в цену всю выгоду, которую могли бы получить покупатели за счет льготной ипотеки. В ноябре средняя стоимость недвижимости в регионах составила 88,12 тыс. руб. за кв. м.

Такие данные приводит ЦИАН.

«После октябрьского замедления, когда за месяц недвижимость подорожала на 0,7%, динамика снова вернулась на высокий уровень конца лета. Но с существенным отличием — теперь средний показатель растет во многом за счет регионов» — констатирует руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

В Екатеринбурге и Красноярске за месяц новостройки подорожали на 7%, до 92,4 тыс. руб. и 73,6 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно. В Уфе цены выросли на 6%, до 89,4 тыс. руб. за 1 кв. м.

При иэтом, в Санкт-Петербурге новостройки за месяц подорожали на 0,1%, до 159,4 тыс. руб. за 1 кв. м. В Москве цены выросли на 1%, до 219,1 тыс. руб. за 1 кв. м.

Благодаря госпрограмме субсидирования ипотечных ставок жилищные кредиты на первичном рынке «подешевели» с 8,5% до 6,5%, при стандартном сроке погашения в восемь-девять лет, что соответствует снижению суммарных выплат на 17%.

«Выходит застройщики «перенесли» в цены практически всю государственную субсидию«,— констатирует он

По материалам «РГ».