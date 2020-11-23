ЦБ отказался от создания единой базы смартфонов и компьютеров компаний

В ЦБ решили свернуть проект по созданию единой базы смартфонов и компьютеров юридических лиц, с которых те заходят в личные кабинеты и совершают переводы.

В прошлом году данный проект тестировали банки. Его целью была борьба с отмыванием денег

«По результатам апробации прототипа сервиса "Анализ технических устройств" на площадке ассоциации "Финтех" была признана нецелесообразность его реализации», — сказал представитель ЦБ.

Как пишут «РБК», такая отмена связана с тремя параллельными инициативами ЦБ.

Во-первых, с октября 2020 года каждый банк обязан передать в налоговую инспекцию информацию (IP-адрес, MAC-адрес, номер SIM-карты, номер телефона и т.п.) об устройстве банковского клиента, с которого была совершена операция по счету.

Во-вторых, ЦБ ранее планировал обновить положение 375-П (о требованиях к правилам противодействия отмыванию денег), в котором содержатся основные признаки сомнительных операций: в перспективе банки должны получить возможность узнавать, какие счета в разных банках открыла с одного устройства компания-клиент.

В-третьих, в ближайшие годы регулятор намерен запустить межбанковскую платформу KYC.

Эксперты среди причин отказа от проекта также называют пандемию и отсутствие регистрации мобильных устройств внутри страны.