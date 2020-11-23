Для экспортеров запустят онлайн-платформу

Правительство расширяет перечень онлайн-сервисов, которые экспортеры смогут получить в «одном окне». Все они станут доступны для предпринимателей в их личных кабинетах.

Сейчас такая информационная система работает в тестовом режиме. Однако уже в ближайшее время новая цифровая платформа будет открыта для публичного доступа. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

В числе новых сервисов — поиск зарубежных покупателей, а также формирование целого ряда аналитических отчетов о структуре и направлениях экспорта. Кроме того, появится возможность в электронном виде обращаться за мерами господдержки, например за получением субсидии на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях.

«В целом на первом этапе работы системы появится возможность оформлять электронные запросы по шести видам государственных услуг и процедур. Это позволит освободить малый и средний бизнес от многочисленного бумажного документооборота с различными ведомствами», — отметил Мишустин.