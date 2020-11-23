Бизнес хочет вывести незаконное предпринимательство и мелкое мошенничество из состава преступлений

Бизнес настаивает на декриминализации мелкого мошенничества и незаконного предпринимательства, а также выступает за введение такого основания для отказа в возбуждении уголовного дела, как возмещение ущерба.

Соответствующие поправки в УК и УПК разработаны экспертами платформы «ЗаБизнес.РФ», а также РСПП и ТПП.

Так, предлагается декриминализовать часть преступлений — например, незаконное предпринимательство (в части работы без регистрации). Как отмечают в РСПП, такая деятельность по сути является законной (в отличие, например, от незаконного оборота наркотиков) и нарушения заключаются лишь в уклонении от исполнения требования о госрегистрации — статьей 14.1 КоАП уже предусмотрена ответственность за это.

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ТПП же предлагает исключить уголовную ответственность за мошенничество, а также присвоение и растрату при ущербе от 2,5 тыс. до 5 тыс. руб., отнеся их к административным правонарушениям (сейчас «порог» в КоАП — при ущербе ниже 2,5 тыс. руб.).

Заодно ТПП предлагает расширить перечень оснований для отказа в возбуждении уголовного дела. В него предлагают добавить деятельное раскаяние, примирение с потерпевшим и возмещение ущерба (согласно УПК, они являются основанием для прекращения дела). По мнению авторов поправок, если дело не возбуждать и не применять к предпринимателю меры пресечения, то это может помочь сохранить бизнес.

Если такой подход не будет поддержан, ТПП предлагает распространить его хотя бы на дела о «налоговых» преступлениях.

Для УПК в качестве меры пресечения также предлагается добавить примерный размер залога. К примеру, трехкратный размер причиненного ущерба.По мнению авторов инициативы, это позволит реже избирать другие меры пресечения, негативно влияющие на бизнес.