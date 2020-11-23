Подписан закон о ставке НДФЛ 15 %

Сегодня опубликован Федеральный закон № 372-ФЗ от 23.11.2020, который вводит прогрессивную шкалу налогообложения по НДФЛ.

Доходы свыше 5 млн. рублей будут облагаться по ставке 15 %.

Однако есть исключения. Доходы от продажи квартиры или машины или получения крупной страховой выплаты под повышенную ставку подпадать не будут.

В законе также прописано временное освобождение от ответственности налоговых агентов за ошибки по новой ставке

Вырученные от повышения ставки средства пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями.