Для внутренних рейсов через Москву оставили ставку НДС 10% до конца 2021 года

Путин подписал закон, продливший на год ставку НДС 10% для внутренних авиарейсов через Москву. Для рейсов в обход Москвы бессрочно действует нулевая ставка.

Указанная ставка в 10% будет действовать до конца 2021 года. Отмена этой льготной ставки с 1 января 2021 года повлекла бы резкое подорожание авиабилетов, пояснял председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Также поправки в Налоговый кодекс сохраняют на 2021 год пониженную ставку налога на имущество организаций в размере 1,6% в отношении железнодорожных путей общего пользования.

По материалам «РИА Новости».