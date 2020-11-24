Сроки обязательной предустановки российского софта на гаджеты могут перенести на апрель

Сроки обязательной предустановки российского программного обеспечения на гаджеты могут перенести на апрель 2021 года. Законопроект о переносе сроков уже подготовлен депутатами, сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

«Мы неоднократно встречались для обсуждения требований и порядка предустановки с профильными ассоциациями, производителями техники, ретейлерами, разработчиками мобильных операционных систем и магазинов приложений. Нами была услышана общая озабоченность сроками и в настоящий момент мы прорабатываем варианты, которые позволят сбалансировать интересы всех участников», — цитирует ТАСС замглавы Минцифры РФ Максима Паршина.

«Депутаты подготовили законопроект о переносе сроков предустановки на 1 апреля 2021 года и мы рассчитываем, что в ближайшее время он будет принят», — добавил он.

В понедельник правительство утвердило порядок предустановки российского ПО на смартфоны и компьютеры. Согласно постановлению кабмина, обязательная предустановка будет распространяться на смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки и телевизоры со Smart TV, произведенные после 1 января 2021 года. Минцифры РФ при это поручено до 15 декабря определить перечень российских программ, рекомендованных к предустановке, включая поисковики, браузеры, соцсети, антивирусы, мессенджеры, портал госуслуг, офисное ПО и другие — всего 16 типов приложений.