В 2021 году пенсии вырастут на 6,3 %

С 1 января 2021 года произойдет индексация пенсий. Повышение будет на 6,3 %. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«Напомню, по действующему законодательству индексация всех страховых пенсий неработающим пенсионерам, включая пенсии по старости, проводится с 1 января. В сентябре во время встречи с сенаторами президент Владимир Путин вновь подчеркнул: как бы ни складывалась социально-экономическая ситуация в стране, страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента», — цитирует ее слова «Парламентская газета».

Сенатор отметила, что запланированное повышение почти в полтора раза превысит инфляцию — она, по прогнозам, в этом году составит 3,7-3,8 %.

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В среднем пенсия увеличится на 1 тыс. рублей. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля.

В статье 10 этого закона оговаривается порядок индексации пенсий с 2019 по 2024 год.