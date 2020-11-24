В 2021 году пенсии вырастут на 6,3 %

С 1 января 2021 года произойдет индексация пенсий. Повышение будет на 6,3 %. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
«Напомню, по действующему законодательству индексация всех страховых пенсий неработающим пенсионерам, включая пенсии по старости, проводится с 1 января. В сентябре во время встречи с сенаторами президент Владимир Путин вновь подчеркнул: как бы ни складывалась социально-экономическая ситуация в стране, страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента», — цитирует ее слова «Парламентская газета».
Сенатор отметила, что запланированное повышение почти в полтора раза превысит инфляцию — она, по прогнозам, в этом году составит 3,7-3,8 %.
В среднем пенсия увеличится на 1 тыс. рублей. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля.Напомним, размер индексации прописан в Федеральном законе № 350-ФЗ от 03.10.2018.
В статье 10 этого закона оговаривается порядок индексации пенсий с 2019 по 2024 год.
|Год
|Процент индексации
|Стоимость балла
|Размер фиксированной выплаты
|2018
|81,49
|4982,90
|2019
|7,05 %
|87,24
|5334,19
|2020
|6,6 %
|93,00
|5686,25
|2021
|6,3 %
|98,86
|6044,48
|2022
|5,9 %
|104,69
|6401,10
|2023
|5,6 %
|110,55
|6759,56
|2024
|5,5 %
|116,63
|7131,34