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В 2021 году пенсии вырастут на 6,3 %

С 1 января 2021 года произойдет индексация пенсий. Повышение будет на 6,3 %. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«Напомню, по действующему законодательству индексация всех страховых пенсий неработающим пенсионерам, включая пенсии по старости, проводится с 1 января. В сентябре во время встречи с сенаторами президент Владимир Путин вновь подчеркнул: как бы ни складывалась социально-экономическая ситуация в стране, страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента», — цитирует ее слова «Парламентская газета».

Сенатор отметила, что запланированное повышение почти в полтора раза превысит инфляцию — она, по прогнозам, в этом году составит 3,7-3,8 %.

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В среднем пенсия увеличится на 1 тыс. рублей. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля.

Напомним, размер индексации прописан в Федеральном законе № 350-ФЗ от 03.10.2018.

В статье 10 этого закона оговаривается порядок индексации пенсий с 2019 по 2024 год.

Год

Процент индексации

Стоимость балла

Размер фиксированной выплаты

2018

  

 81,49

 4982,90

2019

 7,05 %

 87,24

 5334,19

2020

 6,6 %

 93,00

 5686,25

2021

 6,3 %

 98,86

 6044,48

2022

 5,9 %

 104,69

 6401,10

2023

 5,6 %

 110,55

 6759,56

2024

 5,5 %

 116,63

 7131,34

 

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