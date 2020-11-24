Как перевести и заверить документы для отчетов о движении средств по иностранным счетам

Как переводить иностранные документы на русский язык для представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) за пределами РФ? А как хотите, отвечает ФНС в письме от 12.11.2020 № ВД-4-17/18594@.

Действующим законодательством России не регламентируется порядок перевода документов с иностранного языка на русский язык, следовательно, данное обстоятельство не ограничивает резидентов РФ в выборе способа. Перевод может быть осуществлен специалистом самой организации, на которого возложена такая обязанность, либо организацией, которая занимается переводческой деятельностью.

При этом перевод на русский язык документов, составленных на иностранном языке, представляемых в составе отчета о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, должен быть заверен лицом, осуществившим такой перевод, а также юридическим лицом — резидентом, которым представляется отчет.

А вот заверять документы нужно в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов», утвержденным Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст.