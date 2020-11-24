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Меры профилактики по COVID-19 сохранятся до теплой весны

Коронавирусные ограничения, скорее всего, понадобится сохранить до теплой весны, считают в Роспотребнадзоре.

Об этом Анна Попова рассказала на пресс-конференции.

«Новая нормальность, так мы сегодня живём, да мы будем так жить еще какое-то время. Хорошо, если меньше, чем до тёплой весны, но, скорее всего, мы будем беречься так до тёплой весны», — сказала она.

Она отметила, что, наверное, не получится полететь в дальнее зарубежье в этом году, так как риски при любом использовании транспорта возрастают, кроме того, можно прилететь на две недели в отпуск в другую страну и провести их там на карантине.

По материалам «РИА Новости».

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