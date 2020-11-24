Госдума приняла во II чтении проект федерального бюджета на 2021-2023 годы

Госдума приняла во втором чтении законопроект о федеральном бюджете на 2021-2023 годы. Принято 669 поправок.
По словам главы Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, предложенные поправки сформированы Госдумой совместно с кабмином. Всего поступило около 1000 поправок, в таблицы поправок вошло 876. Из них принято 669. «Объём средств, которые этими поправками предлагается перераспределить, составляет почти 1,5 трлн рублей в 2021 году», — цитирует Макарова «Парламентская газета».
В том числе будут перераспределены средства на реализацию национальных проектов с учётом достижения национальных целей. В 2021 году на это пойдёт почти 650 млрд рублей, в 2022 — 777 млрд, и в 2023 году — более 900 млрд рублей. Также дополнительные бюджетные средства направят на модернизацию первичного звена здравоохранения, региональные социальные доплаты к пенсиям, восстановление объёма субвенций региональным бюджетам.
Кроме того, решено перераспределить средства на межбюджетные трансферты, направить субсидии организациям воздушного транспорта на обеспечение доступности воздушных перевозок населения, на формирование комфортной городской среды, строительство физкультурно-оздоровительные комплексов.
3,4 млрд рублей направят на реализацию федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан». Средства пойдут на разработку и реализацию комплекса мер, направленных на развитие гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций (723 млн рублей), реализацию проектов и мероприятий «Юнармии», создание патриотического движения Ассоциации патриотических клубов «Я горжусь» (100 млн рублей) и ряд других направлений.Третье чтение документа запланировано на 26 ноября.