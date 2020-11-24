В Удмуртии в три раза снизили ставку налога по УСН для тех, кто работал на ЕНВД

Депутаты Госсовета Удмуртии проголосовали за внесение изменений в закон об установлении налоговых ставок, согласно которым для представителей бизнеса, перешедших с ЕНВД на упрощенную систему налогообложения , будет действовать пониженная ставка. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«С 1 января 2021 года в России прекращает существование налоговый режим в виде ЕНВД. Для тех, кто сменит его на УСН «Доходы», ставка составит 2% вместо 6%, на УСН «Доходы минус расходы» — 5% вместо 15%», - приводит пресс-служба Госсовета слова министр экономики региона Михаила Тумина.

Воспользоваться мерой поддержки смогут почти 9 тыс. предпринимателей республики.

Снижение также коснется тех, кто уже перешел с ЕНВД на УСН в связи с реализацией товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Также в целях поддержки бизнеса в республике до 31 декабря 2023 года продлили «налоговые каникулы». Они будут действовать для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, работающих в производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере бытовых услуг. За первое полугодие 2020 года ими воспользовался 531 предприниматель.