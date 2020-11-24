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Будьте бдительны: мошенники придумали новую схему с QR-кодом

Мошенники придумали новую схему, которая позволяет обойти системы внутренней защиты популярных онлайн-досок. Для того, чтобы заманить пользователей на фишинговые сайты, злоумышленники стали использовать изображения с QR-кодами.

Как рассказали «Известиям» в Group-IB, в октябре этого года количество зафиксированных случаев фишинга в сервисах онлайн-досок возросло почти в 30 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Причем дело не только в грядущей «черной пятнице», мошенники в принципе активизировались с началом пандемии, поскольку люди предпочитают покупать и продавать, не выходя из дома.

Уже весной многие платформы, размещающие объявления о купле-продаже, начали активно бороться с мошенничеством внутри своих систем, установив проверку или просто запрет ссылок на внешние ресурсы. Перестроились и злоумышленники — они придумали новый способ, который позволяет прорвать «оборону», распространяя фальшивые ссылки через изображения с QR-кодами. Эксперты поясняют, что такая схема может применяться на любой платформе, где разрешена отправка изображений. В этом заложена и ее опасность, поскольку, как минимум, опция по отправке картинок нужна для обмена между пользователями фотографий товаров.

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В остальном схема основана на тех же принципах, что и при обмене ссылками:

Мошенник присылает жертве сообщение во встроенный мессенджер, что его товар купили с доставкой, а также изображение с QR-кодом — порой даже с использованием бренда используемой доски объявлений непосредственно в QR, что повышает доверие к нему неопытного пользователя. Злоумышленник просит его отсканировать. После этого пользователя перенаправят на фишинговый сайт, где нужно ввести данные банковской карты.

Схема опасна тем, что в отличие от ссылки на сайт у человека нет возможности по одному виду QR-кода оценить его легитимность, для этого необходимо использовать камеру смартфона, уточнил представитель проекта Group-IB.

Само по себе получение изображения с QR-кодом извне — уже причина, чтобы насторожиться. Кроме того, эксперты советуют общаться с покупателями и продавцами онлайн-досок исключительно во встроенных чатах, не выводя общение в сторонние мессенджеры. Так от явных ошибок и попыток обмана клиента будет оберегать ещё и служба безопасности используемой доски объявлений.
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В пресс-службе «Авито» «Известиям» подтвердили, что главная цель мошенников — увести людей с платформы, поскольку на внешних ресурсах служба безопасности компании уже не может контролировать процессы.

Кроме того, в пресс-службе «Авито» подчеркнули, что не используют QR-кодов в рамках платформы, а для любой оплаты достаточно нажать несколько кнопок прямо в ее интерфейсе. Есть и не технические признаки того, что переговоры ведет не совсем с чистоплотный контрагент. Так, в компании предупредили, что особенно в период распродаж, когда пользователи ищут самые выгодные предложения и могут потерять бдительность среди множества скидок, мошенники действуют активнее. Поэтому компания призывает пользователей не доверять предложениям, которые значительно отличаются от рыночных.

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