Скоро для бизнеса разработают обязательные санитарные правила. Мишустин распорядился

До конца ноября в России будут приняты санитарно-эпидемиологические правила по организации работы отраслей экономики в условиях сохранения рисков распространения коронавируса.

Подготовить и утвердить их на основе действующих рекомендаций должен Роспотребнадзор по поручению главы кабмин Михаила Мишустина.

Правила будут обязательными для исполнения.

Необходимость их появления связана с тем, что процент заболеваемости коронавирусом остаётся высоким у работающих граждан, заявили в кабмине.

Роспотребнадзор утвердил около 40 методических рекомендаций, которые определяют порядок работы в условиях пандемии для различных отраслей экономики. Но не всегда и не везде они соблюдаются.

Часть новых поручений Михаила Мишустина касаются лекарств. Так, Минпромторг и Федеральная налоговая служба должны продолжить следить за ситуацией с медикаментами, задействовав для этого возможности онлайн-касс. ККТ позволяют вовремя отследить прекращение реализации в аптеках лекарств, которые подлежат мониторингу.

ФНС вместе с Минздравом и мэром Москвы Сергеем Собяниным должны до 1 декабря представить в Правительство «дорожную карту» по созданию единого структурированного справочника-каталога лекарств, позволяющего отслеживать их наличие на рынке. Это также поможет избежать дефицита нужных медикаментов.