Московские квартиры стали переходить из рук в руки на 20% чаще

В Москве за октябрь на 20% выросло количество сделок с недвижимостью на вторичном рынке жилья

Об этом сообщило Управление Росреестра по Москве, пишет «Интерфакс».

«Управлением Росреестра по Москве в октябре 2020 года зарегистрировано 18 433 перехода прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья — в 1,2 раза ( 20%) больше, чем в предыдущем месяце (15 422)», — говорится в сообщении.

В ведомстве явление объяснили отложенным спросом.

Комментирует Дмитрий Панов — член генерального совета Партии Роста, генеральный директор Группы компаний «Доверие»:

«С высокой долей вероятности можно утверждать, что такой рост сделок, к слову отмечаемый не только в Москве, но и в других регионах страны, был связан с ожиданиями покупателей об отмене программы льготного ипотечного кредитования с ноября 2020 года. Вместе с этим, для части покупателей возможность привлечь кредит для приобретения недвижимости по льготной ставке до 6,5% годовых стала одним из наиболее эффективных способов защитить средства от нестабильности курса национальной валюты, ускорившейся в начале 4 квартала этого года.

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Ввиду того, что данная программа получила продление до июля 2021 года в ближайшие месяцы следует ожидать более сдержанной динамики выдачи ипотечных кредитов и заключения сделок с недвижимостью.

Также необходимо принять во внимание, что за время действия программы во многих регионах страны наблюдался значительный рост цен на первичную жилую недвижимость, в отдельных случаях достигавший 15% за полгода с момента утверждения льготной ставки, что в перспективе также выступит сдерживающим фактором со стороны покупательского спроса, особенно учитывая продолжающееся падение реальных доходов населения в связи с распространением коронавирусной инфекции».

А с мест сообщают, что на вторичном рынке цены тоже выросли. Вслед за новостройками.