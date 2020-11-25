Новые формы по регистрации компаний вступили в силу. Программа по их заполнению тоже обновлена

Сегодня 25 ноября, вступили в силу новые формы по регистрации компаний. Их ждали уже несколько лет, по-видимому дождались.

Существует удобная программа от ГНИВЦ по заполнению этих форм — она не дает допустить некоторые ошибки и автоматически убирает поля и листы, не заполняемые в том или ином случае.

Эта программа в версии 2.0.0 есть на сайте налоговиков.

Как видим, все новые формы в программу внесены:

Один из наболевших вопросов — как правильно заполнить адресные параметры. Для примера возьмем форму Р13014, внесение ЕГРЮЛ сведений об изменении места нахождения. Одно из удобств новой программы — она позволяет просто вбить в строку адрес, а она сама его разложит по нужным адресным объектам. Заполнение Листа Б.

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Нажимаем Enter, программа немного подумает, и выдаст вот что:

А если щелкнуть мышью ниже, то полностью адрес прон=грамма разложит вот так:

Далее остается вручную ввести помещение, офис, и прочие параметры. Причем, программа на выбор предлагает широкий выбор вариантов:

В итоге, так как у нас только уведомление о смене места нахождения, то соответствующий лист в готовой форме будет выглядеть так:

Правда, для неподготовленного человека и сама программа изначально может оказаться сложноватой, но логика там все-таки есть. Еще не очень понятно, почему при выборе смены адреса — она не отображает этот самый адрес в исходном листе. Но — будем пробовать.