Минцифры раскритиковало проект цифровизации ФСИН

Минцифры отказалось согласовать план цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний, на которую ведомство просило 25 млрд руб.

В министерстве посчитали проект несоответствующим методическим рекомендациям и отправили на доработку, пишет «Коммерсант».

Как сообщал ранее «Коммерсант», ФСИН запросила 25 млрд руб. из нацпроекта «Цифровая экономика» на цифровизацию 380 тюрем, колоний и других исправительных учреждений. Служба в своем плане трансформации упоминала ряд IT-проектов, включая создание информационной платформы для взаимодействия с гражданами, контроль за трудом заключенных и строительством объектов с помощью отдельных IT-систем, перевод документооборота в электронный вид, перевод всего оборудования на отечественное ПО, а также создание отдельной платформы стоимостью 10,2 млрд руб., которая позволит получить контроль над данными о заключенных и сотрудниках ведомства.

Еще один крупный IT-проект ФСИН, заложенный в план цифровой трансформации,— создание в тюрьмах за 3 млрд руб. сети устройств, которые будут создавать помехи для сотовой связи внутри учреждений. Так служба планирует бороться с «тюремными колл-центрами».

План информатизации для ФСИН готовила корпорация «Ростех», ее же ведомство лоббирует в качестве единственного поставщика по проекту. Некоторые эксперты считают, что именно выбор единственного поставщика вызвал недовольство Минцифры.