Предлагают единовременно выплатить малоимущим к Новому году по 10 тыс. рублей

«Предлагаю Правительству подумать над проведением единовременных денежных выплат для инвалидов, одиноких пенсионеров, многодетных и малоимущих семей», – заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Он отметил, что в это сложное время многие останутся без праздничного стола на Новый год.

ПО его мгнению, это можно сделать по аналогии с единовременной выплатой 10 тыс. рублей семьям с детьми минувшим летом.

«Это позволило бы им хотя бы в Новый год почувствовать, что государство о них заботится. Особенно такие выплаты необходимы пенсионерам, находящимся на самоизоляции», – заявил Сергей Миронов.