Забирайте свежие записи семинаров для бухгалтеров (много)

Больше 120 семинаров, порядка 20 онлайн-курсов, сертификаты ИПБР — в годовой подписке «Клерк Премиум». Забирайте доступ, пока 50 % скидка. Годовая подписка «Клерк Премиум» за половину стоимости. Но только до конца ноября.
«Клерк Премиум» — что это?
Это доступ ко всем материалам Центра обучения «Клерка». Там больше сотни семинаров, более полутора десятка онлайн-курсов, сертификаты ЦОК и ИПБР.
На этой неделе добавились новые записи полезных и актуальных вебинаров:
- Расходы при УСН
- Актуальные вопросы заключения и исполнения договора подряда
- Раздельный учет НДС
- Некоммерческие организации: бухучет и налогообложение
- Судебная реформа: подводим итоги года
- Стальные нервы: практикум по управлению конфликтами в коллективе
- Экспорт товара. НДС ставка 0 %
- Импорт товара: учет и налогообложение
- Применение ККТ-онлайн
- Поставка: актуальные вопросы по НДС
- Этика и этикет деловых взаимоотношений в компании
- Договор возмездного оказания услуг: риски сторон и правоприменительная практика
- Основные средства. Сложные вопросы НДС
- Прием на работу по совместительству
- ВЭД услуги: сложные вопросы НДС
Какие еще семинары есть в нашей базе — смотрите тут.
В следующем месяце их будет еще больше! И доплачивать вам уже не придется, все будет входить в годовую подписку. Порой разовое участие в некоторых мероприятиях обходится дороже! А тут их сотни.
Более того, если вы вдруг захотите смотреть материалы с кем-то из своих сотрудников на разных устройствах — не нужно доплачивать за нового пользователя.
Только еще несколько дней, до конца нобря мы даем вам скидку в 50 % на нашу подписку. Кроме больше 120 записей экспресс-семинаров, вам бесплатно будут доступны 17 онлайн-курсов (некоторые дают сертификат ИПБ России) и несколько инструментов для бухгалтеров. Оставляйте свои контакты ниже, менеджер свяжется, чтобы предоставить доступ:
Что я получу, купив «Клерк Премиум»?
В набор входит:
- Все курсы и вебинары в одном месте. Доступ к ним неограничен.
- Подписка постоянно пополняется новыми обучающими материалами.
- Вы получаете сертификаты ЦОК и ИПБР.
- Все спикеры и авторы курсов — практикующие специалисты, эксперты в своих областях. Мы их тщательно отбираем.
- Доплачивать за дополнительного пользователя не нужно.
- Полезные инструменты в помощь — проверка контрагентов и мониторинг данных Росстата.
Я не хочу подписку, мне и так хорошо?
Если целая подписка кажется для вас излишеством, да и темы вам интересны не все из предложенных — не беда. Вы можете приобрести отдельно любой обучающий курс из коллекции Центра обучения «Клерка». Они тоже вам обойдутся в половину стоимости.