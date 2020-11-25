Забирайте свежие записи семинаров для бухгалтеров (много)

Больше 120 семинаров, порядка 20 онлайн-курсов, сертификаты ИПБР — в годовой подписке «Клерк Премиум». Забирайте доступ, пока 50 % скидка. Годовая подписка «Клерк Премиум» за половину стоимости. Но только до конца ноября.

«Клерк Премиум» — что это?

Это доступ ко всем материалам Центра обучения «Клерка». Там больше сотни семинаров, более полутора десятка онлайн-курсов, сертификаты ЦОК и ИПБР.

На этой неделе добавились новые записи полезных и актуальных вебинаров:

Расходы при УСН

Актуальные вопросы заключения и исполнения договора подряда

Раздельный учет НДС

Некоммерческие организации: бухучет и налогообложение

Судебная реформа: подводим итоги года

Стальные нервы: практикум по управлению конфликтами в коллективе

Экспорт товара. НДС ставка 0 %

Импорт товара: учет и налогообложение

Применение ККТ-онлайн

Поставка: актуальные вопросы по НДС

Этика и этикет деловых взаимоотношений в компании

Договор возмездного оказания услуг: риски сторон и правоприменительная практика

Основные средства. Сложные вопросы НДС

Прием на работу по совместительству

ВЭД услуги: сложные вопросы НДС

Какие еще семинары есть в нашей базе — смотрите тут.

В следующем месяце их будет еще больше! И доплачивать вам уже не придется, все будет входить в годовую подписку. Порой разовое участие в некоторых мероприятиях обходится дороже! А тут их сотни.

Более того, если вы вдруг захотите смотреть материалы с кем-то из своих сотрудников на разных устройствах — не нужно доплачивать за нового пользователя.

Только еще несколько дней, до конца нобря мы даем вам скидку в 50 % на нашу подписку. Кроме больше 120 записей экспресс-семинаров, вам бесплатно будут доступны 17 онлайн-курсов (некоторые дают сертификат ИПБ России) и несколько инструментов для бухгалтеров. Оставляйте свои контакты ниже, менеджер свяжется, чтобы предоставить доступ:

Что я получу, купив «Клерк Премиум»?

В набор входит:

Все курсы и вебинары в одном месте. Доступ к ним неограничен .

в одном месте. Доступ к ним . Подписка постоянно пополняется новыми обучающими материалами.

Вы получаете сертификаты ЦОК и ИПБР .

. Все спикеры и авторы курсов — практикующие специалисты, эксперты в своих областях. Мы их тщательно отбираем.

в своих областях. Мы их тщательно отбираем. Доплачивать за дополнительного пользователя не нужно .

. Полезные инструменты в помощь — проверка контрагентов и мониторинг данных Росстата.

Я не хочу подписку, мне и так хорошо?

Если целая подписка кажется для вас излишеством, да и темы вам интересны не все из предложенных — не беда. Вы можете приобрести отдельно любой обучающий курс из коллекции Центра обучения «Клерка». Они тоже вам обойдутся в половину стоимости.