В «Яндексе» разрыв сделки с «Тинькофф банком» вызвал разочарование

В группе компаний «Яндекс» разрыв сделки с «Тинькофф банком» охарактеризовали словами «мы расстроились».

Об этом пишут «РБК» со ссылкой на управляющего директора группы компаний «Яндекс» Тиграна Худавердяна.

«Мы на это потратили много своего времени, команда проинвестировала. И, безусловно, мы бы не тратили его, если бы не считали эту сделкой нужной для бизнеса <...>. Очевидно, мы расстроились», — заявил Худавердян на онлайн-конференции Yet another Conference 2020.

Он объяснил, что в «Яндексе» приняли решение построить крупнейшего или одного из крупных игроков онлайн-торговли в России.

«Мы хотим, чтобы на „Яндексе“ можно было купить миллионы товаров и чтобы тебе их доставили. Невозможно построить онлайн-торговлю, не имея комплиментарного финансового сервиса в экосистеме», — пояснил Худавердян

📌 Реклама

Ранее в интервью изданию он сообщал, что сделка была расторгнута с друкгой стороны из-за того, что Олег Тиньков «передумал продавать».

«По сути, выход из переговоров был по его инициативе. <...> Если относиться формально, технически речь шла о покупке. Так сделку назвали бы юристы. Если говорить о сути, то объединялись два очень крупных бизнеса. У них разная капитализация, но, если сравнивать генерируемую чистую прибыль, они сравнимы. В этом отношении те планы, которые мы разрабатывали совместно с командой Тинькофф Банка, были про слияние двух бизнесов, потому что невозможно настолько большой бизнес поглотить», — отметил Худавердян.