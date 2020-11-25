Что делать, если на бухгалтера повесили обязанность разбираться с дебиторкой

Из-за коронакризиса у многих компаний появилась большая дебиторская задолженность. Она порой висит мертвым грузом, а разбираться с ней при отсутствии в штате юриста приходится бухгалтеру. Как будто ему больше заняться нечем...
Более того, на носу декабрь, а под конец года по долгам вообще никто платить не любит. Люди хотят закрыть год, выплатить зарплаты, кому-то и премии, а уж о такой «мелочи», как задолженность предпочитают не думать. Будет следующий год, а там «авось само рассосется»,
Но, в любом случае, дебиторка сразу никуда не денется. В затраты ее не вписать, списывать сразу нельзя, а в больших количествах она чревата банкротством, если средства привлечь больше неоткуда.
Поскольку сейчас очередной кризис, и если толкового юриста в штате нет — брать сейчас его никто не будет. Проще сказать «тыжбухгалтер», и поручить это известно кому. А значит, стоит научиться работать с дебиторкой. Тем более, себе же лишний плюсик в профессиональные умения.
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