Расходы на канцтовары можно учесть при УСН

К расходам, уменьшающим полученные доходы при УСН, могут быть отнесены расходы на канцелярские товары (подпункт 17 пункта 1 статьи 346.16 НК).

При этом расходами признаются экономически оправданные и документально подтвержденные затраты, произведенные для осуществления деятельности.

Таким образом, расходы могут быть учтены в целях исчисления налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, если подтверждающие документы оформлены в соответствии с законодательством РФ и из этих документов четко и определенно видно, какие расходы и на какие цели они были произведены.

Об этом сообщается в письме Минфина от 11.11.2020 № 03-11-11/98199.