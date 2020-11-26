За рождение первенца в среднем выплачивают 11 882 рубля ежемесячно

Средний размер ежемесячной выплаты в связи с рождением первенца составил 11 882 рубля, а всего их получило более 900 тысяч семей.

Об этом говорится в проекте распоряжения Правительства, разработанного Минтрудом.

«Численность семей, получающих в 2020 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, составила 907 272 семьи. Средний размер данной ежемесячной выплаты составил в 2020 году 11 882,28 рублей», — говорится в документе.

В проекте распоряжения уточняется, что по состоянию на 1 ноября объем израсходованных средств указанной субвенции составил 90,75 млрд рублей (72,3% от предусмотренного объема). Всего на эти цели в федеральном бюджете на 2020 год предусмотрено почти 126 млрд рублей.

«В соответствии с уточненными расчетами органов исполнительной власти 48 субъектов РФ объем предполагаемой экономии средств субвенции составляет 8,56 млрд рублей», — подчеркивается в документе.

По материалам «ТАСС».