Справки 2-НДФЛ можно выдавать работникам в электронном виде

Если работник попросит справку 2-НДФЛ в электронном виде — организация может выдать и в элетронном. Но — подписанную электронной подписью.

Сейчас налоговые агенты выдают справки об удержанных суммах НДФЛ по форме, утвержденной приказом ФНС от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@.

Этот приказ утрачивает силу начиная с представления 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 года в связи с вступлением в силу приказа ФНС от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@.

Форма справки о полученных физлицом доходах и удержанных суммах НДФЛ «Справка о доходах и суммах налога физического лица» утверждена согласно приложению № 4 к приказу ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@.

Налоговым кодексом не установлены способы выдачи налоговыми агентами физлицам по их заявлениям указанных справок.

Организация — налоговый агент вправе самостоятельно определить способы выдачи справок, не противоречащие действующему законодательству.

Учитывая изложенное, организация — налоговый агент на основании заявления физлица может выдать ему справку о доходах и суммах НДФЛ в электронном виде, заверенную электронной цифровой подписью.

Такие разъяснения дает ФНС в письме от 16.11.2020 № БС-4-11/18719@.