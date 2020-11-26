Управляющие компании просят Минстрой разрешить подавать иски на жильцов за долги по ЖКХ без указания их персональных данных

Объем долгов граждан за жилищно-коммунальные услуги в 2021 году может вырасти в полтора раза.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора ассоциации управляющих компаний НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяну Вепрецкаю.

Дело в том, что управляющие компании с 1 января не смогут подать исковые заявления на жильцов без указания в иске идентификатора должника — номера СНИЛС, номера паспорта или ИНН. А, поскольку эта информация является персональными данными, УК их получить не может.

Ассоциация направила в Минстрой письмо, в котором предлагает не применять это правило до 2023 года, а также дать УК возможность получать данные о жильцах из ГИС ЖКХ. Эти сведения есть в системе, но недоступны УК и РСО, сказано в документе.

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В 2019 году задолженность граждан за ЖКУ составлялаа общая задолженность (с учетом обязательств компаний) —. К концу 2020 года последний показатель может увеличиться до

Федеральный закон от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ввел новые требования по идентификации должника.

В целях исключения сложностей с идентификацией должника и обращения взыскания на другое лицо, устанавливается требование об обязательном указании в исполнительных документах дополнительных данных об ответчике – организации: наименование, место нахождения и адрес, а также, если они известны, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер.

При этом в отношении ответчика – гражданина должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства, а также дата и место рождения, место работы (если они известны) и один из следующих идентификаторов, если он известен: СНИЛС, ИНН, серия и номер паспорта, основной государственный регистрационный номер ИП, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства.