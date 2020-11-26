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Путин поручил проработать введение льгот по страховым взносам за трудоустройство через службы занятости

Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность введения временных льгот по уплате страховых взносов за работников, трудоустроенных через службы занятости.

«Рассмотреть вопросы, касающиеся повышения уровня занятости населения Российской Федерации, в том числе <...> временного установления для работодателей льгот по уплате страховых взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование работников, принятых на работу по направлению органов службы занятости из числа граждан, зарегистрированных в установленном порядке в качестве безработных», — говорится в списке поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Также президент указал на необходимость проработки возможности частичного возмещения за счет средств федерального бюджета расходов работодателей на подготовку и дополнительное профессиональное образование работников, принятых на работу по направлению органов службы занятости из числа официально зарегистрированных безработных.

Поручения даны по итогам встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей, состоявшейся 21 октября 2021 года.

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