Дума не согласна на повышенную пенсию людям с 75 лет

Сразу два законопроекта, которые касаются понижения возраста с 80 до 75 лет для целей повышенной пенсии отклонили сегодня в Госдуме.

На комитете ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов рассматривались:

Напомним, документами предлагается выплачивать повышенную фиксированную выплату в размере 100 % (сейчас 5 686 руб. 25 коп. в месяц) к страховой пенсии лицам, достигшим возраста 75 лет. Согласно действующей норме, такая надбавка устанавливается с 80 лет.

В итоге комитет рекомендовал Думе эти проекты отклонить, передает ИА ТАСС.

Ранее Правительство уже высказалось против этих предложений.

По мнению кабмина, пояснительные записки к законопроектам не содержат достаточных обоснований предлагаемых изменений. Кроме того, их принятие повлечет за собой необходимость установления аналогичных условий для иных мер социальной поддержки. Например, компенсаций лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, достигшими возраста 75 лет.

Кроме того в кабмине отметили, что в результате валоризации пенсионных прав до 2002 года больше всего увеличились пенсии как раз граждан старше 70 лет, так как они работали в советский период.

А существенная утрата трудоспособности и нуждаемость в уходе возникают с 80 лет.