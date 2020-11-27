Как учесть доходы и авансы при УСН после перехода с ЕНВД

Если реализация товаров (работ, услуг) осуществлена в период применения ЕНВД, то доходы от реализации, поступившие налогоплательщику после отмены ЕНВД и в тот период, когда организация или ИП уже применяют УСН, не надо учитывать в доходах по упрощенке. Такие разъяснения даны ФНС в письме № СД-4-3/19053@ от 20.11.2020 г.

На основании пункта 1 статьи 346.17 НК РФ доходы при УСН считаются кассовым методом, напоминают авторы письма.

В случае перехода налогоплательщика с ЕНВД на УСН в налоговую базу по упрощенке, следует включить доходы от реализации, поступившие налогоплательщику в период применения УСН за товары (работы, услуги), реализованные (то есть фактически переданные на возмездной основе) в период применения УСН. Указанные доходы учитываются на дату их поступления. А деньги, поступившие от реализации товаров (работ, услуг), которые были переданы на возмездной основе во время применения ЕНВД, в доходы по УСН включать не надо.

Даны разъяснения и по авансам — если аванс в счет реализации товаров (оказания услуг) поступил в период применения ЕНВД, а услуги были оказаны при применении УСН, учитывать такой аванс в составе доходов на УСН налогоплательщик не должен.