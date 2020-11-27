Как учесть стоимость товаров при переходе с ЕНВД на УСН

Как учитывать стоимость товаров, приобретенных и оплаченных во время применения ЕНВД, но проданных уже во время применения УСН? Налоговики ответили на этот вопрос в письме № СД-4-3/19053@ от 20.11.2020 г.

В соответствии с новым пунктом 2.2 статьи 346.25 НК РФ, налогоплательщики, применявшие ЕНВД до перехода на УСН, при определении налоговой базы по упрощенке вправе учесть покупные товары, оплаченые во время применения ЕНВД. Учитываются в расходах такие товары по мере реализации, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 346.17 НК РФ.

Расходы, непосредственно связанные с реализацией этих товаров, в том числе расходы по хранению, обслуживанию и транспортировке, при применении УСН учитываются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором была произведена их фактическая оплата после перехода на УСН.

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Речь в письме идет об УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы», ведь при УСН с объектом «доходы» расходы вообще не учитываются при определении налоговой базы.

Не стоит забывать, что расходы на приобретение товаров можно учесть лишь при наличии первичных документов, подтверждающих произведенные расходы (пункт 2 статьи 346.16, пункт 1 статьи 252 НК РФ).

Пункт. 2.2 был внесен в статью 346.25 Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г. Т.е. его могут применять в этом году аптеки, потерявшие право на ЕНВД из-за введения обязательной маркировки лекарств.

