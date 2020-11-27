Ограничения по коронавирусу продлили на один год, до 1 января 2022

Коронавирусные ограничения с соблюдением социальной дистанции, мытьем рук и перчаточно-масочного режима продлили до 1 января 2022 года.
Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора №35 от 13.11.2020 прикреплено во вложении.
Также в постановлении указано следующее:
- срок проведения исследования на наличие коронавируса не должен превышать двое суток с момента поступления биоматериала в лабораторию до получения результатов на руки пациенту;
- выписывание пациентов — после одного отрицательного теста, как при лечении в стационаре, так и амбулаторно;
- контактировавших с больнами - в обсерватор на 14 дней или до выздоровления (если заболеет);
- выписка бессимптомников - также через 14 дней.
Также там указано, что если тестирование прошло в лабораториях, не отвечающих критериях Роспотребнадзора, должно быть перепроверено в ведомственных лабораториях.