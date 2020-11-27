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ФНС пояснила на примерах, как учесть ОС и НМА при переходе с ЕНВД на упрощёнку

ФНС дала официальные разъяснения по вопросу учета при УСН остаточной стоимости объектов основных средств и нематериальных активов, использованных ранее для ведения деятельности, облагаемой в рамках ЕНВД.

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 346.25 НК РФ, налогоплательщики, применявшие систему налогообложения в виде ЕНВД, на дату перехода на УСН отражают остаточную стоимость ОС и НМА в виде разницы между ценой приобретения (создания) ОС и НМА и суммой амортизации, начисленной в порядке, установленном законодательством о бухгалтерском учете, за период применения системы налогообложения в виде ЕНВД.

Остаточная стоимость указанных объектов ОС и НМА включается в состав расходов, учитываемых при определении налоговой базы по УСН, равными долями за отчетные периоды в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 3 статьи 346.16 Кодекса:

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  • в отношении ОС и НМА со сроком полезного использования до трех лет включительно — в течение первого календарного года применения УСН;
  • в отношении ОС и НМА со сроком полезного использования от трех до 15 лет включительно в течение первого календарного года применения УСН — 50% стоимости, второго календарного года — 30% стоимости, третьего календарного года — 20% стоимости;
  • в отношении ОС и НМА со сроком полезного использования свыше 15 лет — в течение первых 10 лет применения УСН.
Например, организация, осуществляющая деятельность по розничной торговле с 01.01.2021 перешла на УСН с ЕНВД. При осуществлении предпринимательской деятельности организацией использовались следующие объекты ОС, приобретенные и оплаченные до перехода на УСН:
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  • торговое оборудование со сроком полезного использования 3 года, остаточная стоимость объекта — 200 тыс. руб.;
  • автомобиль со сроком полезного использования 10 лет, остаточная стоимость объекта — 1 500 тыс. руб.;
  • здание со сроком полезного использования 20 лет, остаточная стоимость объекта — 2 500 тыс. руб.
После перехода на УСН налогоплательщик вправе учесть расходы на приобретение указанных объектов ОС в следующем порядке:

— остаточную стоимость торгового оборудования в сумме 200 тыс. руб. в течение 2021 года по 50 тыс. руб. за каждый квартал налогового периода;

— остаточную стоимость автомобиля 1 500 тыс. руб.:

  • за 2021 год — 750 тыс. руб.: за 1 квартал 187,5 тыс. руб., за полугодие 375 тыс. руб., за 9 месяцев — 562,5 тыс. руб.,
  • за 2022 год — 450 тыс. руб.: за 1 квартал 112,5 тыс. руб., за полугодие 225 тыс. руб., за 9 месяцев — 337,5 тыс. руб.,
  • за 2023 год — 300 тыс. руб.: за 1 квартал 75 тыс. руб., за полугодие 150 тыс. руб., за 9 месяцев — 225 тыс. руб.;
— остаточную стоимость здания в сумме 2 500 тыс. руб. ежегодно по 250 тыс. руб. (по 62,5 тыс. руб. за каждый квартал налогового периода) в течение 10 лет.

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Разъяснения приведены в пункте 9 письма ФНС № СД-4-3/19053@ от 20.11.2020 г.
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