ФНС пояснила на примерах, как учесть ОС и НМА при переходе с ЕНВД на упрощёнку

ФНС дала официальные разъяснения по вопросу учета при УСН остаточной стоимости объектов основных средств и нематериальных активов, использованных ранее для ведения деятельности, облагаемой в рамках ЕНВД.

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 346.25 НК РФ, налогоплательщики, применявшие систему налогообложения в виде ЕНВД, на дату перехода на УСН отражают остаточную стоимость ОС и НМА в виде разницы между ценой приобретения (создания) ОС и НМА и суммой амортизации, начисленной в порядке, установленном законодательством о бухгалтерском учете, за период применения системы налогообложения в виде ЕНВД.

Остаточная стоимость указанных объектов ОС и НМА включается в состав расходов, учитываемых при определении налоговой базы по УСН, равными долями за отчетные периоды в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 3 статьи 346.16 Кодекса:

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в отношении ОС и НМА со сроком полезного использования до трех лет включительно — в течение первого календарного года применения УСН;

в отношении ОС и НМА со сроком полезного использования от трех до 15 лет включительно в течение первого календарного года применения УСН — 50% стоимости, второго календарного года — 30% стоимости, третьего календарного года — 20% стоимости;

в отношении ОС и НМА со сроком полезного использования свыше 15 лет — в течение первых 10 лет применения УСН.

Например, организация, осуществляющая деятельность по розничной торговле с 01.01.2021 перешла на УСН с ЕНВД. При осуществлении предпринимательской деятельности организацией использовались следующие объекты ОС, приобретенные и оплаченные до перехода на УСН: