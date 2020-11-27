Зачем главбуха после 10 лет работы тестировать на детекторе лжи?

Главбуху предлагают пройти тестирование на полиграфе после 10 лет работы. Дескать, так уже везде принято. Это вообще нормально?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Главного бухгалтера, работающего более 10 лет, заставляют пройти полиграф, объясняют, что во всех компаниях такое. Это нормально?».

В комментариях кто-то сказал, что ничего страшного, кто-то, что это стало модным с середину нулевых, а еще то, что это не нормально:

«Нет, не нормально. Но, к сожалению, это политика многих крупных компаний. Для меня честно это звоночек неуважения и недоверия к людям. Я прошла один раз из интереса, но сразу предупредила,что работать у них не буду, так как з/пл у них была не большая и о полиграфе они сказали после 2-х собеседований».

А кто-то предлагает вместе с главбухом и работодателя на полиграфе проверять:

«Главбух садится на полиграф только при условии, что работодатель тоже садится. Иначе это какое-то унижение достоинства, работодатели гораздо чаще „лукавят“ со своими сотрудниками».

Еще пишут, что в целом пройти можно, если скрывать нечего. Но, скорее всего, будут бестактные вопросы.

«С другой стороны если скрывать особо нечего, пройти можно. Мне было интересно. Но готовьтесь сразу к бестактным вопросам о здоровье и „воровали“ ли Вы когда-то деньги».

Кто-то считают, что раз предлагают такое — значит сотруднику не доверяют.

«Не нормально. Это говорит о том, что Вам не доверяют. Проверить „косячите“ Вы или нет, достаточно просто. Я бы ушла, чем так унижаться и думать о том, что же я такое сделала, что меня просят оправдаться. Сегодня полиграф, а завтра что?».

Причем, если человека решили выжить таким образом с работы — зачем это в конце года делать? Отчетность сама себя не сдаст, и год сам себя не закроет.

А кто-то выдал идею, что это, возможно, проверка на способность врать при проверке.

«Хмм... Интересная идея: главбух должен уметь врать! Всем, и особенно проверяющим! И не краснеть! Это проф. проверка наверное? Тогда обязательно должны быть вопросы типа „вы никогда не лгали проверяющим?“ и на ответ „Нет“ полиграф полиграфович должен дать показания „Правда“ 😉».

А кто-то считает, что даже не нужно быть йогом, чтобы обмануть это хитроумное устройство:

«Полиграф не является экспертным заключением, достаточно выпить любого успокоительного, и полиграф не будет показывать скачков».

В одном ВУЗе на юрфаке один преподаватель по уголовному праву, в прошлом опер, советовал еще накануне проверки хорошо так выпить. Говорил, тоже помогает.

Коллеги, а вы как считаете? Нормально это, или нет?