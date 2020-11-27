Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Зачем главбуха после 10 лет работы тестировать на детекторе лжи?

Главбуху предлагают пройти тестирование на полиграфе после 10 лет работы. Дескать, так уже везде принято. Это вообще нормально?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Главного бухгалтера, работающего более 10 лет, заставляют пройти полиграф, объясняют, что во всех компаниях такое. Это нормально?».

В комментариях кто-то сказал, что ничего страшного, кто-то, что это стало модным с середину нулевых, а еще то, что это не нормально:

«Нет, не нормально. Но, к сожалению, это политика многих крупных компаний. Для меня честно это звоночек неуважения и недоверия к людям. Я прошла один раз из интереса, но сразу предупредила,что работать у них не буду, так как з/пл у них была не большая и о полиграфе они сказали после 2-х собеседований».

А кто-то предлагает вместе с главбухом и работодателя на полиграфе проверять:

«Главбух садится на полиграф только при условии, что работодатель тоже садится. Иначе это какое-то унижение достоинства, работодатели гораздо чаще „лукавят“ со своими сотрудниками».

Еще пишут, что в целом пройти можно, если скрывать нечего. Но, скорее всего, будут бестактные вопросы.

«С другой стороны если скрывать особо нечего, пройти можно. Мне было интересно. Но готовьтесь сразу к бестактным вопросам о здоровье и „воровали“ ли Вы когда-то деньги».

Кто-то считают, что раз предлагают такое — значит сотруднику не доверяют.

«Не нормально. Это говорит о том, что Вам не доверяют. Проверить „косячите“ Вы или нет, достаточно просто. Я бы ушла, чем так унижаться и думать о том, что же я такое сделала, что меня просят оправдаться. Сегодня полиграф, а завтра что?».

Причем, если человека решили выжить таким образом с работы — зачем это в конце года делать? Отчетность сама себя не сдаст, и год сам себя не закроет.

А кто-то выдал идею, что это, возможно, проверка на способность врать при проверке.

«Хмм... Интересная идея: главбух должен уметь врать! Всем, и особенно проверяющим! И не краснеть! Это проф. проверка наверное? Тогда обязательно должны быть вопросы типа „вы никогда не лгали проверяющим?“ и на ответ „Нет“ полиграф полиграфович должен дать показания „Правда“ 😉».

А кто-то считает, что даже не нужно быть йогом, чтобы обмануть это хитроумное устройство:

«Полиграф не является экспертным заключением, достаточно выпить любого успокоительного, и полиграф не будет показывать скачков».

В одном ВУЗе на юрфаке один преподаватель по уголовному праву, в прошлом опер, советовал еще накануне проверки хорошо так выпить. Говорил, тоже помогает.

Коллеги, а вы как считаете? Нормально это, или нет?

📌 Реклама
Онлайн-курс
Всё о кадровом учёте: учимся составлять кадровые документы без ошибок
Экспресс-курс для кадровиков и бухгалтеров про основное в кадровом учете
Записаться
12350
6175 ₽
–50%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама