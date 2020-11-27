Предлагают в первые пять лет эксплуатации новостройки не собирать взносы на капремонт

Для жильцов новостроек в первые пять лет эксплуатации дома предлагают отменить взносы на капремонт.

Соответствующий законопроект собираются внести депутаты от ЛДПР, пишут «Известия».

Законопроект предлагает внести изменения в ч. 2 ст. 169 и ч. 5.1 ст. 170 Жилищного кодекса России. Сейчас взносы за капремонт в новостройках в каждом регионе начинают платить по-разному. После ввода в эксплуатацию дом должен попасть в программу капитального ремонта — на это может уйти от года до пяти лет. Пока этого не произошло, жильцы не платят взносы.

«Все в целом в неравных условиях. Мы сейчас хотим внести законодательную инициативу об изменении Жилищного кодекса, чтобы на федеральном уровне закрепить, что в течение первых пяти лет после ввода дома в эксплуатацию жильцы не должны платить взносы за капремонт», — сказал член комитета СФ по социальной политике Сергей Леонов.

В Минстрое по этому поводу высказали опасения, что региональные бюджеты с этим могут не справиться.