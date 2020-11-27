Профсоюзы хотят, чтобы простой оплачивался в размере не ниже МРОТ

Федерация независимых профсоюзов настаивает на обеспечении работникам оплаты труда за время простоя не по вине сотрудника и работодателя в величине не ниже МРОТ.

Сейчас в случае если перевод на дистанционную работу работодатель обеспечить не может, то он вправе объявить простой по причинам, не зависящим от работодателя и работника с оплатой согласно части второй статьи 157 ТК. Такая норма заложена в принятом накануне законопроекте о дистанционной работе.

Напомним, согласно ст. 157 ТК оплата в случае такого простоя осуществляется в размере не меньше 2/3 оклада.

Инициатива ФНПР о доведении этой суммы до МРОТ не нашла поддержки у правовых служб органов власти и в законопроект эта норма не вошла.

Между тем профсоюзы продолжат добиваться внесения изменений в статью 157 ТК, говорится в сообщении ФНПР.