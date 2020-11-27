С 2021 года количество участников налогового мониторинга удвоится

С 1 января 2021 года налоговыми органами будет проводиться налоговый мониторинг в отношении 209 компаний — 116 новых и 95 действующих участников.

По результатам заявочной кампании-2020 всех новых участников можно разделить на две группы: крупные холдинги, которые переводят на налоговый мониторинг свои дочерние организации, и независимые компании, сообщает ФНС.

Так, с 2021 года к налоговому мониторингу присоединились 10 компаний группы Роснефть, включая ПАО «НК «Роснефть», 17 дочерних компаний группы Газпром, пять дочерних обществ группы Новатэк, четыре «дочки» группы Лукойл, Норильский никель и Московская биржа.

Среди новых участников много иностранных компаний: Procter & Gamble с двумя «дочками», Леруа Мерлен, МЕТРО Cash & Carry, Нестле, Ферреро, Тиккурила.

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Также заявления на налоговый мониторинг представили семь компаний, администрируемые в территориальных налоговых органах, в том числе Роснано, Петербургский нефтяной терминал, международный аэропорт Симферополя, Башня Федерация. Все участники будут переведены на межрегиональный уровень налогового администрирования.

«Наша цель — стать надежным партнером для налогоплательщика, помощником в бизнесе. Мы публикуем готовые формы и форматы, компания их берет, отдает разработчику и ставит задачу совместить это с его системой. Причем мы исходим не с позиции „нам нужны твои данные“, а с позиции, чтобы эти данные состыковывались друг с другом, чтобы и они и мы понимали, как складываются те или иные показатели», — отметила начальник Управления налогового мониторинга ФНС Марина Крашенинникова.