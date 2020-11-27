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122 — единый «ковидный» номер по России

По всей России вводят телефонный номер 122, по которому больные коронавирусом могут вызвать врача на дом или скорую помощь.

Об этом пишут «ТАСС» со ссылкой на вице-премьера Черышенко.

«Единый номер 122 позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию — поликлиники, станции скорой помощи или другие службы. Мы запросили региональные потребности по развертыванию колл-центров и их оснащению. Готовы оказывать техническую и финансовую поддержку, но главным условием является вовлеченность глав субъектов в процесс организации работ и их контроль. Это двустороннее движение, при нашей поддержке губернаторы должны действовать в интересах каждого человека», — сказал он.

Чернышенко добавил, что сейчас уже 27 субъектов РФ активно подключились к этой работе.

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