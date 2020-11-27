Прием в ИФНС: «один документ — один талон». И перчатки только одноразовые

В налоговой инспекции потребовали взять четыре талона, по количеству документов. А еще «докопались» до «неодноразовых» перчаток.

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«О, дивный новый мир! Чудны дела Твои! Приехала сегодня в налоговую. Проблема была в том, что при перечислении налога ошиблась в КБК. В ЛК юрлица не нашла, где подать заявление на изменение КБК — там почему-то можно уточнить только невыясненные платежи (если уважаемые коллеги укажут, где в ЛК можно уточнить платеж, буду безмерно благодарна).

В общем, приехала. Давно я не посещала эту юдоль! Первый наезд от Аллах ведает кого, но — в маске: „Почему у вас перчатки ТАКИЕ!?!?“ На минуточку, да, перчатки у меня не резиновые, а тряпочные. В резине руки превращаются в черти что за пару часов. Велел снять, побрызгаться санитайзером и не разносить заразу своими неодноразовыми перчатками. Хорошо хоть к неодноразовой маске претензий не было.

Второй наезд — от канцелярии. У меня 4 документа. А талон — о, ужас! — я взяла всего один. А надо было 4! Не по талону на организацию, а по талону на документ. Нет, я понимаю, что у нее, наверное, ограниченное время на обслуживание одного талона, и ей теперь за 4 мои писули — 5 суток расстрела, но я — вот как Бог свят — не была готова к таким новациям.

Так что, коллеги, одна бумажка — один талон. И никак иначе!»

В комментариях посоветовали отправить все почтой или по ТКС:

«Ценным письмом с описью либо письмом по ТКС был бы тот же результат. На почте по одному талончику бы все отправили».

На что автор спрашивает, реагирует ли налоговая прокомментировавшего на сообзщения по ТКС

«А ваша налоговая реагирует на письма по ТКС?»

Ей ответили, что «нууу скорее да, чем нет».

У автора с этим ситуация несколько другая:

«В ЛК юрлица отправила заявление на возврат налога. Получила в ответ квитанцию о приеме. И все. Ни странников, ни самовара. А через ТКС вообще дохлый номер — ни разу ни ответа, ни привета».

А кто-то просто рад за автора, что после всего этого она на позитиве:

«Хорошо что после всех этих экзекуций вы на позитиве👍👍👍🤣».

В общем, «один документ — один талон». И перчатки надо одноразовые.