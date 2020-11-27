Функции арбитражных управляющих предложили передать специализированным компаниям

Путин поручил правительству рассмотреть предложение РСПП о создании института корпоративных арбитражных управляющих. Закон о банкротстве ждут очередные перемены.
«Рассмотреть при доработке проекта федерального закона „О внесении изменений в Федеральный закон „О несостоятельности (банкротстве)“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации“ предложения Общероссийской общественной организации „Российский союз промышленников и предпринимателей“, касающиеся создания института корпоративных арбитражных управляющих (управляющих компаний) и изменения требований к саморегулируемым организациям арбитражных управляющих», — говорится в документе.Срок у правительства — до 15 декабря.
Суть предложения РСПП — дать функции арбитражного управляющего специализированной компании.
«Мы предлагаем предусмотреть возможность утверждения для проведения процедур банкротства корпоративных арбитражных управляющих, так называемые арбитражные управляющие компании», — сообщил вице-президент РСПП Александр Варварин.
По его словам, это позволит обеспечить высокий уровень арбитражного управления и минимизировать риски злоупотреблений.
«Бизнесу часто неудобно взаимодействовать с физическими лицами-управляющими, которые не всегда ведут себя добросовестно. При этом бизнес заинтересован в привлечении специализированных компаний, которые обладают необходимыми ресурсами и гарантируют эффективное проведение процедуры», — сказал Варварин.Для управляющих компаний должны быть установлены определенные требования, как к кадровому составу, так и к финансовому состоянию, к их ответственности, добавил Варварин.