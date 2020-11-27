Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Функции арбитражных управляющих предложили передать специализированным компаниям

Путин поручил правительству рассмотреть предложение РСПП о создании института корпоративных арбитражных управляющих. Закон о банкротстве ждут очередные перемены.

«Рассмотреть при доработке проекта федерального закона „О внесении изменений в Федеральный закон „О несостоятельности (банкротстве)“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации“ предложения Общероссийской общественной организации „Российский союз промышленников и предпринимателей“, касающиеся создания института корпоративных арбитражных управляющих (управляющих компаний) и изменения требований к саморегулируемым организациям арбитражных управляющих», — говорится в документе.

Срок у правительства — до 15 декабря.

Суть предложения РСПП — дать функции арбитражного управляющего специализированной компании.

📌 Реклама

«Мы предлагаем предусмотреть возможность утверждения для проведения процедур банкротства корпоративных арбитражных управляющих, так называемые арбитражные управляющие компании», — сообщил вице-президент РСПП Александр Варварин.

По его словам, это позволит обеспечить высокий уровень арбитражного управления и минимизировать риски злоупотреблений.

«Бизнесу часто неудобно взаимодействовать с физическими лицами-управляющими, которые не всегда ведут себя добросовестно. При этом бизнес заинтересован в привлечении специализированных компаний, которые обладают необходимыми ресурсами и гарантируют эффективное проведение процедуры», — сказал Варварин.

Для управляющих компаний должны быть установлены определенные требования, как к кадровому составу, так и к финансовому состоянию, к их ответственности, добавил Варварин.
CODERUS
Подтвержденный профиль
Ведущий аналитик отвечает на вопросы по СЗВ-ТД
Пошаговая инструкция по заполнению электронных трудовых книжек
Узнать больше
Реклама на Клерке

По материалам с сайта РСПП.
Онлайн-курс
Управленческий учет: учим вас понимать финансовую отчетность
Расскажем, что она показывает, чем помогает в принятии решений и о каких проблемах предупреждает
Записаться
9750
4875 ₽
–50%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама