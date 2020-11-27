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Вред экологии, накопленный по вине вредных производств, придется возмещать собственнику

Вредные производства хотят обязать возмещать накопленный вред экологии за свой счет. Готовится соответствующий законопроект.

Об этом рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«Нужно, чтобы собственники несли все бремя ответственности. В том числе за состояние промышленных предприятий. Мы это уже сделали сегодня, соответствующий законопроект подготовлен. Он будет внесен в декабре. Без экологического аудита никакие действия будет сделать нельзя», — сообщила она.

По ее словам, необходимость данного законопроекта подтверждает ситуация в Усолье-Сибирском, где после прекращения работы предприятий оказалось сразу 39 собственников, но ответственность не могла быть на кого-то возложена.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности «Усольехимпром» стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек.

По материалам «ТАСС».

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