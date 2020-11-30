Специальный калькулятор на сайте ФНС поможет рассчитать эффективность внедрения ЭДО

ФНС запустила электронный сервис «Калькулятор эффективности внедрения электронного документооборота».
С его помощью можно рассчитать ключевые финансово-экономические показатели при переходе на юридически значимый электронный документооборот как с внешними контрагентами, так и внутри компании.
Калькулятор построен на усредненных показателях и позволяет получить ориентировочные сведения о затратах, периоде окупаемости и экономическом эффекте от внедрения электронного документооборота.
Пользователю достаточно ввести количество входящих и исходящих документов, количество договоров и среднюю сумму входящего НДС. В режиме расширенного расчета пользователь может скорректировать усредненные показатели на основании конкретных данных его компании, что позволит получить расчетные показатели, максимально отражающие специфику его организации.
Сервис формирует подробный аналитический отчет с возможностью экспорта в файл для дальнейшей работы внутри компании.