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Специальный калькулятор на сайте ФНС поможет рассчитать эффективность внедрения ЭДО

ФНС запустила электронный сервис «Калькулятор эффективности внедрения электронного документооборота».

С его помощью можно рассчитать ключевые финансово-экономические показатели при переходе на юридически значимый электронный документооборот как с внешними контрагентами, так и внутри компании.

Калькулятор построен на усредненных показателях и позволяет получить ориентировочные сведения о затратах, периоде окупаемости и экономическом эффекте от внедрения электронного документооборота.

Пользователю достаточно ввести количество входящих и исходящих документов, количество договоров и среднюю сумму входящего НДС. В режиме расширенного расчета пользователь может скорректировать усредненные показатели на основании конкретных данных его компании, что позволит получить расчетные показатели, максимально отражающие специфику его организации.

Сервис формирует подробный аналитический отчет с возможностью экспорта в файл для дальнейшей работы внутри компании.

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